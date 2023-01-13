Французские колёсные танки AMX-10RC будут доставлены в Украину в течение двух месяцев.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Опубликовав заявление после переговоров со своим украинским коллегой (Алексеем Резниковым — ред.), Себастьен Лекорню сказал, что надеется, что танки будут доставлены до марта», — говорится в сообщении.

Он также подтвердил общую поддержку Францией Украины в её борьбе с Россией.

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг провёл телефонный разговор с министром Лекорню и поблагодарил за поддержку Украины. Также министры обсудили организацию быстрого обучения для украинских операторов машин.

В начале января президент Эмманюэль Макрон объявил о решении Франции предоставить Украине первые боевые танки западного образца – французские боевые машины пехоты AMX-10 RC. Это французская боевая бронированная машина производства GIAT Industries для разведывательных целей.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Украина получила от Франции очередную партию военной помощи, в которую вошли две батареи зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Crotale и две реактивные системы залпового огня.

Инфографика: Укринформ

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