В Одесском облдрамтеатре покажут, где прячется гордыня

Премьера спектакля «Мир тебе!..» пройдёт в Одесском областном академическом драматическом театре 15 января.
Говорят, что гордыня всегда прячется в тёмных глубинах нашей души и часто маскируется под самоотверженность и высокие идеалы. Но её яд узнается по её плодам, когда наше честолюбивое намерение оборачивается преступлением. И неизвестно, что страшнее – мрак в своей душе, или прощение от того, кого ты предал.
Поэтическая драма в одном действии.
Продолжительность 1 час 30 минут.
Приходите к 18:00.
Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.
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