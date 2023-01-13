В Одесском облдрамтеатре покажут, где прячется гордыня

Премьера спектакля «Мир тебе!..» пройдёт в Одесском областном академическом драматическом театре 15 января.

Говорят, что гордыня всегда прячется в тёмных глубинах нашей души и часто маскируется под самоотверженность и высокие идеалы. Но её яд узнается по её плодам, когда наше честолюбивое намерение оборачивается преступлением. И неизвестно, что страшнее – мрак в своей душе, или прощение от того, кого ты предал.

Поэтическая драма в одном действии.

Продолжительность 1 час 30 минут.

Приходите к 18:00.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

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