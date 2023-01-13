Первый миллион тонн агропродукции отправлен в 2023 году из одесских портов

Первый миллион тонн украинской агропродукции для Африки, Азии и Европы был отправлен в 2023 году из портов Большой Одессы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что только сегодня, 13 января, 11 судов с 313,5 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции вышли из портов Большой Одессы. Три из них направляются в Африку: балкер LADY LITEL с 31 тысячью тонн пшеницы для Ливии, EAST WIND с 25 тысячами тонн для Туниса и LADY HATICEЛ с 11 тысячами тонн продовольствия для Марокко.

«Порт «Черноморск» пришвартовал балкер ANTHEIA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан. В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 17 судов. Они загружаются 519 тысячами тонн украинской сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.

По «зерновому коридору» движутся 5 судов под загрузку.

В Босфоре 104 судна в ожидании инспекции Совместного координационного центра.

С 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 644 суда, на которых экспортировано 17,3 млн. тонн продовольствия.

Как сообщила Одесса News, Украина рассмотрит предложение Федеративной Республики Нигерия построить логистический хаб для поставок зерна и продовольствия.

Фото: Мининфраструктуры

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod