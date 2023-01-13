Нигерия предложила Украине построить хаб для поставок зерна из одесских портов

Украина рассмотрит предложение Федеративной Республики Нигерия построить логистический хаб для поставок зерна и продовольствия.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский по результатам встречи с министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Джеффри Оньеамой и министром сельского хозяйства и развития села Мохаммадом Махмудом Абубакаром, сообщает пресс-служба Минагро.

«Украина заинтересована в создании такого логистического проекта и готова рассматривать детали», — подчеркнул Сольский.

Отмечается, что встреча состоялась в ходе визита делегации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в страны Африки.

Стороны обсудили возможности сотрудничества и расширения торговых отношений между странами, в частности, создание логистического хаба для постоянных поставок зерна и продуктов питания.

Николай Сольский отметил, что даже несмотря на войну Украина продолжает обеспечивать продовольствием страны, которые больше всего в этом нуждаются. С этой целью в рамках инициативы Grain from Ukraine в Нигерию будет направлено 25 тысяч тонн зерна. Снабжение продовольствия планируется в ближайшие месяцы.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в ходе визита в Республику Сенегал (Африка) подписало меморандум с Министерством сельского хозяйства, сельской инфраструктуры и продовольственного суверенитета Республики Сенегал о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Как сообщил Президент Владимир Зеленский во время видеообращения 12 января, внешняя политика Украины с африканскими партнёрами должна выйти на новый уровень, чтобы способствовать созданию продовольственных хабов в странах Африки.

«Очень важная инициатива Украины — создание продовольственных хабов в Африке. Наша внешняя политика должна выйти на новый уровень с африканскими партнёрами. Там уже почувствовали, что от украинского экспорта продовольствия напрямую зависит безопасность разных народов. И мы хотим закрепить это на уровне конкретных институтов, объектов, хабов, то есть конкретных гарантий продовольственной стабильности, которые будут постоянно работать, которые будут одной из новых основ отношений Украины и государств африканского континента», — сказал Зеленский.

Как информировала Одесса News, 17 млн тонн агропродукции отправили порты Большой Одессы для стран Африки, Азии и Европы с 1 августа 2022 года.

Фото: Минагро

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