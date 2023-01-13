ВСУ нанесли значительные потери оккупантам за прошедшие сутки, идут тяжёлые бои

Начались 324-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. ВСУ продолжают отражать атаки врага. Тяжёлые бои идут за Бахмут и Соледар.

По оперативной информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 13 января, за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время, наши защитники сбили вражеский самолёт Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта захватчиков.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Большая Новосёлка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 12.01.2023

Как информирует ТСН, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), российские захватчики, вероятно, смогли захватить весь Соледар, однако это не означает неизбежное окружение Бахмута. Эксперты считают, что украинские силы в Соледаре больше не могут держать организованную оборону, поэтому, вероятно, вынуждены были отступить с западных окраин города.

Аналитики ISW считают, что российские заявления о важности захвата Соледара превышены. В лучшем случае, это «пиррова тактическая победа», считают эксперты.

В ISW продолжают настаивать, что захват Соледара не означает, что россияне смогут оцепить Бахмут и не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями в этом районе.

Российские войска направили большие ресурсы, чтобы установить контроль над Соледаром, что, вероятно, приведёт к истощению войск и ускорит ослабление русской группировки в этом направлении.

В Госдепе США заявили, что контроль над городом Соледар, не имеющий никакого стратегического значения , нужен россиянам исключительно для демонстрации успехов войне после серии поражений от ВСУ.

По информации Генштаба, за прошедший боевой день противник нанёс 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье, совершил 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.

Ряд населённых пунктов обстрелян противником в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской областях.

На Херсонском направлении миномётным и артобстрелам, в частности, подверглись Антоновка и Херсон.

Как сообщала Одесса News, 12 января состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором была отмечена важность оперативного и бесперебойного обеспечения потребностей подразделений, защищающих Бахмутское направление, всеми необходимыми средствами и боеприпасами.

На главном фото боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб, ОК «Юг»/Facebook

Картография: Минобороны Великобритании, ISW

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