Зеленский провёл заседание Ставки: речь шла о Бахмуте, Соледаре и не только

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 января, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что на заседании были заслушаны доклады по актуальной обстановке на основных направлениях фронта и возможным действиям врага.

Отдельно участники остановились на ситуации на самых горячих участках – в Бахмуте и Соледаре. Была отмечена важность оперативного и бесперебойного обеспечения потребностей подразделений, защищающих это направление, всеми необходимыми средствами и боеприпасами.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели вопросы укрепления сил обороны с помощью техники и вооружения, поступающих от партнёров.

В своём вечернем 12 ноября видеообращении Владимир Зеленский упомянул об этом заседании: «Провёл сегодня очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой, по наиболее принципиальным направлениям. Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни. Также обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнёрами».

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Украины Сергей Марченко, другие члены правительства, врио главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, особенно тяжёлые бои идут на Бахмутском направлении, в Соледаре.

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