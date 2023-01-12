Дела фронтовые: ВСУ продолжают бить врага по всем направлениям

Начались 323-и сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. ВСУ продолжают отражать атаки врага. Особенно тяжёлые бои идут на Бахмутском направлении, в Соледаре.

По оперативной информации Генштаба ВС Украины состоянием на 6 утра 12 января, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии по населённым пунктам Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.

Соледар, 1 августа 2022 года

Соледар, 10 января 2023 года

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За прошедшие сутки наши воины сбили вертолёт Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа «Орлан-10».

Наши ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

На главном фото танкист экипажа танка Т-64 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: Генштаб, ОК «Юг»/Facebook, АРМIЯ INFORM

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