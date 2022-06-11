ВСУ планируют вернуть захваченные врагом запорожские территории в ближайшее время

Вооружённые силы Украины в ближайшее время планируют деоккупацию временно захваченных РФ территорий Запорожской области.
Об этом 10 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Украина 24», сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Фёдоров.
«За последние две недели где-то на 5 км, где-то на 7 км отодвинута линия фронта от Запорожья. Поэтому деоккупация и города Мелитополя, и других временно оккупированных территорий будет. Именно такую повестку дня ставят себе наши защитники на ближайшее время», – сказал чиновник.
9 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух говорил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали «немного украинской земли».
«У нас есть некоторый позитив в Запорожской области, где удаётся срывать планы оккупантов», — сказал в своём видеообращении Президент Зеленский 10 июня.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.
В мае, по словам Старуха, интенсивность боёв в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.
По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.
7 июня глава Запорожской ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов. Однако, уже 9 июня захватчики усилили свои позиции в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) и Токмака.
Об этом в Теlegram написал и. о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.
“Оккупанты усилились в районе Васильевки и Токмака. Также они проводят ротации на отдельных направлениях и рассредоточиваются, чтобы избежать огневого поражения. Кроме того, враг продолжает концентрироваться на удержании захваченных территорий, усовершенствует оборонные линии и ведёт воздушную разведку”, — сообщил Куртев.
В районе Васильевки находятся до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек.
Что касается оперативной обстановки на Запорожском направлении, то основные силы противник продолжает сосредоточивать в районе Орехова и Гуляйполя.
Из Запорожья на 10 июня запланирован выезд частного транспорта на временно захваченные территории. Как сообщается в Теlegram Запорожской ОВА, «в настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд». Ранее сообщалось, что на Запорожье колонна авто не смогла проехать дальше Степногорска.
Сообщается, что русские захватчики поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым.
Иван Фёдоров сказал, что «на сегодня с зерном происходят вопиющие факты воровства. Они начались более месяца назад, когда с наших элеваторов, токов они начали его забирать. Но масштабы воровства изначально были совершенно иные: примерно 20-30 машин в день вывозили в сторону Крыма. А сегодня мы говорим о других цифрах — они начали вывозить его поездами».
Также он отметил, что оккупанты формируют автопарк фур, готовятся использовать порт Бердянска и оттуда собираются вывозить кораблями, баржами.
«Они готовятся таким же образом украсть и новый урожай. Наша задача — фиксировать всё, что происходит», — отметил мэр.
На временно оккупированных территориях русские захватчики предлагают фермерам сотрудничество по схеме «70 на 30». То есть, 70% урожая они забирают себе, а 30% — оставляют фермерам. Кроме того, россияне не разрешают аграриям вывозить товар на подконтрольную Украине территорию.
Также Запорожская ООВА информирует, что в плену российских военных находится 121 житель области.
Как сообщается в Теlegram, «по состоянию на вечер 9 июня в заложниках у оккупантов находилось 321 гражданское лицо. Из них 200 — освобождены и 121 продолжает удерживаться в заложниках», — сказано в сообщении.
В плену у оккупантов находится первый заместитель председателя Энергодарского городского совета, мэр Днепрорудного, поселковый голова Кирилловки и 16-летний сын председателя Запорожской РГА, а также похищены11 работников Запорожской АЭС.
В Бердянске распространяются слухи, что якобы Запорожье будет захвачено в ближайшие дни и вся Запорожская область перейдёт под контроль оккупантов. Об этом в Теlegram сообщает Бердянский городской совет, который опровергает подобные слухи.
«На данный момент, по информации Запорожской областной военной администрации, нет никаких предпосылок для захвата территории области. Украинская армия крепко держит оборону, а на некоторых участках активно проводит контратакующие действия”, — говорится в посте.
Также отмечается, что продолжается и укрепление рубежей области. К данной работе подключаются все регионы. Такая кооперация усилий и взаимоподдержка помогает нашим Вооружённым Силам давать достойный отпор оккупанту и защищать территории.
“Чем крепче оборона, тем у врага меньше шансов даже сдвинуться с места. Каждый сто раз подумает, когда увидит перед собой укреплённые рубежи. Запорожье воюет, работает, укрепляется с марта. В настоящее время работа продолжается. Её вывели на новый уровень, сейчас помогает вся страна. Все защищают свои города на подступах к Запорожью”, — цитирует Бердянская мэрия главу области Александра Старуха.
На большинстве территории Запорожской области на этих выходных будет действовать продлённый комендантский час. Как написал в Теiegram Старух, «учитывая активные боевые действия, которые ведутся в области, и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продлённого комендантского часа в отдельных районах области».
Продлённый комендантский час вводится на территории Васильевского, Бердянского, Мелитопольского, Пологовского районов Запорожской области. Он начнётся в 22.00 11 июня и закончится в 05.00 13 июня.
Одесса News информировала о последней ситуации в Николаевской области.
На главном фото Александр Старух
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod