ВСУ планируют вернуть захваченные врагом запорожские территории в ближайшее время

Вооружённые силы Украины в ближайшее время планируют деоккупацию временно захваченных РФ территорий Запорожской области.

Об этом 10 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Украина 24», сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Фёдоров.

«За последние две недели где-то на 5 км, где-то на 7 км отодвинута линия фронта от Запорожья. Поэтому деоккупация и города Мелитополя, и других временно оккупированных территорий будет. Именно такую повестку дня ставят себе наши защитники на ближайшее время», – сказал чиновник.

9 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух говорил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали «немного украинской земли».

«У нас есть некоторый позитив в Запорожской области, где удаётся срывать планы оккупантов», — сказал в своём видеообращении Президент Зеленский 10 июня.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.

В мае, по словам Старуха, интенсивность боёв в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.

По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.

7 июня глава Запорожской ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов. Однако, уже 9 июня захватчики усилили свои позиции в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) и Токмака.

Об этом в Теlegram написал и. о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

“Оккупанты усилились в районе Васильевки и Токмака. Также они проводят ротации на отдельных направлениях и рассредоточиваются, чтобы избежать огневого поражения. Кроме того, враг продолжает концентрироваться на удержании захваченных территорий, усовершенствует оборонные линии и ведёт воздушную разведку”, — сообщил Куртев.

В районе Васильевки находятся до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек.

Что касается оперативной обстановки на Запорожском направлении, то основные силы противник продолжает сосредоточивать в районе Орехова и Гуляйполя.

Такие дома в Гуляйполе после вражеского обстрела

Из Запорожья на 10 июня запланирован выезд частного транспорта на временно захваченные территории. Как сообщается в Теlegram Запорожской ОВА, «в настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд». Ранее сообщалось, что на Запорожье колонна авто не смогла проехать дальше Степногорска.

Школа в Степногорске после ракетного обстрела врагом

Сообщается, что русские захватчики поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым.

Иван Фёдоров сказал, что «на сегодня с зерном происходят вопиющие факты воровства. Они начались более месяца назад, когда с наших элеваторов, токов они начали его забирать. Но масштабы воровства изначально были совершенно иные: примерно 20-30 машин в день вывозили в сторону Крыма. А сегодня мы говорим о других цифрах — они начали вывозить его поездами».

Также он отметил, что оккупанты формируют автопарк фур, готовятся использовать порт Бердянска и оттуда собираются вывозить кораблями, баржами.

«Они готовятся таким же образом украсть и новый урожай. Наша задача — фиксировать всё, что происходит», — отметил мэр.

На временно оккупированных территориях русские захватчики предлагают фермерам сотрудничество по схеме «70 на 30». То есть, 70% урожая они забирают себе, а 30% — оставляют фермерам. Кроме того, россияне не разрешают аграриям вывозить товар на подконтрольную Украине территорию.

Также Запорожская ООВА информирует, что в плену российских военных находится 121 житель области.

Как сообщается в Теlegram, «по состоянию на вечер 9 июня в заложниках у оккупантов находилось 321 гражданское лицо. Из них 200 — освобождены и 121 продолжает удерживаться в заложниках», — сказано в сообщении.

В плену у оккупантов находится первый заместитель председателя Энергодарского городского совета, мэр Днепрорудного, поселковый голова Кирилловки и 16-летний сын председателя Запорожской РГА, а также похищены11 работников Запорожской АЭС.

Во временно оккупированном Днепрорудном захватчики, вслед за Мелитополем, открыли российский «Мера-маркет». Помещение под магазин отобрали у украинской торговой сети «АТБ»

В Бердянске распространяются слухи, что якобы Запорожье будет захвачено в ближайшие дни и вся Запорожская область перейдёт под контроль оккупантов. Об этом в Теlegram сообщает Бердянский городской совет, который опровергает подобные слухи.

«На данный момент, по информации Запорожской областной военной администрации, нет никаких предпосылок для захвата территории области. Украинская армия крепко держит оборону, а на некоторых участках активно проводит контратакующие действия”, — говорится в посте.

Также отмечается, что продолжается и укрепление рубежей области. К данной работе подключаются все регионы. Такая кооперация усилий и взаимоподдержка помогает нашим Вооружённым Силам давать достойный отпор оккупанту и защищать территории.

“Чем крепче оборона, тем у врага меньше шансов даже сдвинуться с места. Каждый сто раз подумает, когда увидит перед собой укреплённые рубежи. Запорожье воюет, работает, укрепляется с марта. В настоящее время работа продолжается. Её вывели на новый уровень, сейчас помогает вся страна. Все защищают свои города на подступах к Запорожью”, — цитирует Бердянская мэрия главу области Александра Старуха.

На большинстве территории Запорожской области на этих выходных будет действовать продлённый комендантский час. Как написал в Теiegram Старух, «учитывая активные боевые действия, которые ведутся в области, и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продлённого комендантского часа в отдельных районах области».

Продлённый комендантский час вводится на территории Васильевского, Бердянского, Мелитопольского, Пологовского районов Запорожской области. Он начнётся в 22.00 11 июня и закончится в 05.00 13 июня.

Одесса News информировала о последней ситуации в Николаевской области.

На главном фото Александр Старух

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