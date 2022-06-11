«Черноморец» передал украинским морпехам тепловизоры

Футбольный клуб «Черноморец» передал украинским морским пехотинцам два тепловизора.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Футбольный клуб «Черноморец» продолжает помогать Вооружённым силам Украины. Накануне защитники 35-й бригады морской пехоты получили от чёрно-синих два тепловизора. Важные на фронте приборы были приобретены на средства главного тренера одесской команды Романа Григорчука», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Черноморец» и дальше будет помогать нашим защитникам. «Эти герои борются за победу для всей страны и приближают нас к мирной жизни», — сказано в информации ФК.

Как сообщала Одесса News, футбольный клуб «Черноморец» вместе с гуманитарным волонтёрским центром помощи беженцам в мае 2022 года провёл встречу с детьми из горячих точек Украины.

Фото: facebook.com

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