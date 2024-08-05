Поражение на старте: одесский «Черноморец» проиграл «Кривбассу»

Футболисты одесского «Черноморца» сыграли первый матч в новом сезоне чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Как сообщает официальный сайт ФК «Черноморец», криворожский «Кривбасс» на домашней арене «Горняк» нанёс поражение «морякам» со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал Егор Твердохлеб, отличившийся на 6-й минуте встречи.

Отчасти неудачная игра одесских футболистов объясняется кадровой проблемой — в команде много новичков, которые ещё не успели как следует сыграться. Лишь трое «моряков» из всей команды играли за нашу команду в прошлом сезоне (Ермаков, Васильев и Шпорн), ещё один (Арсич) участвовал только в тренировочных матчах.

«Черноморец» был очень близок к тому, чтобы сравнять счёт, но мяч попал в перекладину. Во втором тайме «Кривбасс» продолжал активно атаковать, однако ставшая более уверенной игра «моряков» не позволила хозяевам отличиться ещё раз.

Одесса News информировала , что в июле 2024 года несколько новых футболистов заключили трудовые соглашения с ФК «Черноморец».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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