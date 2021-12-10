Баскетбольная Суперлига: южненский «Химик» выиграл 10-й матч подряд

В матче баскетбольной Суперлиги «Химик» (Южный) победил на гостевой площадке «Николаев».

Об этом сообщает XSPORT.

«БК «Химик» с трудом победил «Николаев» в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 87:82», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми результативными игроками матча были Андре Уокер («Николаев») – 23, Деон Эдвин («Химик») – 18, Кристиан Джонс («Химик») – 17.

В таблице «Химик» идёт на 6-м месте, имея 10 побед после 19-и матчей. «Николаев» занимает предпоследнюю строчку (18 матчей, 4 победы) и идёт на серии из 5-и поражений.



Другая баскетбольная команда из одесского региона — «Одесса» — уверенно победила «Кривбасс» со счётом 80:69.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Одессы» Томс Лейманис, набравший 21 очко, 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват, при 2-х фолах. Лучшим у «Кривбасса» стал Клим Артамонов. В активе у защитника 19 очков, 2 передачи и 1 перехват, при 1-й потере и 5-и фолах.

В таблице «Одесса» идёт на восьмом месте, имея 7 побед после 19-и матчей. «Кривбасс» расположился на 10-й строчке.



Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: 1.«Прометей» – 16 побед (16 матчей) – 100%, 2.«Киев-Баскет» – 12 (16) – 75%, 3.«Будивельнык» – 13 (18) – 72%, 4.«Харьковские Соколы» – 11 (17) – 64%.

Как сообщала Одесса News, в матче баскетбольной Суперлиги «Прометей» (Слобожанское) победил на домашней площадке «Одессу» – 101:75.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat