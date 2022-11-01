В ОАЭ спортсмен из Одессы добыл серебро на турнире по пляжному волейболу

Одесский спортсмен Эдуард Резник стал серебряным призёром турнира серии «Beach Pro Tour Challenge» по пляжному волейболу в Дубае.

Об этом сообщил НОК в Одесской области.

Отмечается, что «Beach Pro Tour» состоит из трёх уровней: Future, Challenge и Elite 16.

«На «Beach Pro Tour Future» одесский спортсмен Эдуард Резник в паре с Сергеем Поповым завоевали две серебряные медали. На турнире «Beach Pro Tour Challenge» дуэт занял четвёртое место. В финальном этапе соревнований пара уступила дуэту из США с результатами 0-2 и заняла второе место. Это наивысшее достижение в истории украинского спорта», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одессса News, теннисистка из Одессы Екатерина Байндль в финале турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Испании не смогла победить итальянку Жасмин Паолини.

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