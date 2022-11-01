В Украине 1 ноября вступает в силу Стамбульская конвенция

В Украине 1 ноября вступает в силу Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция).

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Facebook.

«1 ноября 2022 года для Украины вступает в силу Стамбульская конвенция. Согласно ей, пострадавшим лицам обеспечивается наилучшая защита и поддержка, содействие их физическому, психологическому и социальному восстановлению», — говорится в сообщении.

Согласно Стамбульской конвенции для пострадавших обеспечиваются: применение защитных предписаний; обеспечение информирования пострадавших об их правах и возможностях получения помощи и защиты; обеспечение деятельности специализированных служб поддержки; не умалчивание проблемы домашнего насилия; защита и поддержка детей – свидетелей домашнего насилия.

Впрочем, по словам Лубинца, несмотря на важность вопроса, особенно в условиях продолжительной войны, существуют мифы о Стамбульской конвенции.

«Например, что Стамбульская конвенция вводит в национальное законодательство Украины понятие гендер, что якобы будет негативно влиять на институт семьи. В то же время понятие гендерного равенства как равный правовой статус женщин и мужчин используется в Законе Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» с 2005 года и не несёт никакого вреда», — подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что противники Стамбульской конвенции в Украине также апеллируют к тому, что последняя противоречит религиозным традициям в Украине. Однако конвенция не регулирует религиозные нормы или верования, а подчёркивает, что культура, обычаи, религия, традиции или так называемая «честь» не должны рассматриваться как оправдание какого-либо акта насилия.

«Мифы и домыслы о Стамбульской конвенции распространяют в информационном поле, в основном люди, не детально исследовавшие её текст, который, кстати, в открытом доступе переведён на украинский язык. Как омбудсмен Украины, призываю критически подходить к любой непроверенной информации, изучать первоисточники и помнить, что Стамбульская конвенция преследует цель не расколоть, а консолидировать усилия для преодоления насилия в отношении женщин и домашнего насилия», — подчеркнул Лубинец.

Кстати. Если Вы пострадали от домашнего насилия, насилия по признаку пола или стали его свидетелем, обращайтесь:

— в полицию по тел.: «102»;

— в Центры помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола:

в Приморском районе города по тел.: (048) 705-54-12, (13);

в Суворовском районе города по тел.: (048) 763-04-40;

к мобильным бригадам социально-психологической помощи по тел.: (048)793 46 01 (02, 03, 04, 05);

— на муниципальную «горячую линию» по предотвращению домашнего насилия по тел.: (048) 73 73 103;

— для получения юридической помощи – в Одесский центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи по тел.: (048)726-14-45, (048)726-14-44.

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