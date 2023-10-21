Внесены изменения в Правила дорожного движения

Кабмин Украины на заседании 20 октября внёс изменения в Правила дорожного движения, чтобы приблизить украинское законодательство к законодательству ЕС.

Об этом в Telegram проинформировал представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Кабмин утвердил такие изменения:

водители вне населённых пунктов обязаны включать во время движения дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар (ранее такое правило действовало только с 1 октября по 1 мая);

запрещено перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев (ранее было запрещено перевозить детей ростом менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста);

уточнён перечень дорожных знаков, обозначающих специальные места для стоянки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Одесса News информировала, что с с 25 сентября 2023 года в Одессе начались работы по внедрению новой схемы организации дорожного движения на Николаевской дороге, которая предусматривает 6 полос движения.

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