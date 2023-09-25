На Николаевской дороге в Одессе внедряют новую схему дорожного движения

В ночь с 25 на 26 сентября начинаются работы по внедрению новой схемы организации дорожного движения на Николаевской дороге, которая предусматривает 6 полос движения.

Будет нанесена новая дорожная разметка для обустройства двух реверсивных полос, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в районе «Молодой Гвардии» будет действовать одна реверсивная полоса. КУ «СМЭП» проводит работы по установлению соответствующих знаков дорожного движения, дополнительных светофорных объектов и нанесению дорожной разметки.

«Работы будут производиться по участкам, поэтому на переходных участках возможно отключение светофорных объектов. Если реверсивный светофор отключен, выезд на реверсную полосу запрещён в соответствии с Правилами дорожного движения», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в связи с продлением срока обеспечения безопасности при выполнении немедленных стабилизационных мер по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома в переулке Ляпунова в Одессе движение автотранспорта в пределах дома № 12 этого переулка закрыто до 15 февраля 2024 года.

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