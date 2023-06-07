На улице Ольгиевской в Одессе изменена схема организации дорожного движения.

На участке дороги от ул. Пастера к спуску Маринеско введено двустороннее движение автотранспорта, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Специалистами КУ «СМЭП» обновлена дорожная разметка и установлены соответствующие знаки дорожного движения.

Водителей призывают быть внимательными.

Как сообщала Одесса News, в Одессе на улице Троицкой при пересечении с ул. Канатной изменена организация дорожного движения.

Фото: «Одесса»

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