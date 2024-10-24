В Дании Командующий ВМС ВСУ ознакомился с вооружением, которое усилит украинский флот

Делегация Командования ВМС ВСУ во главе с Командующим, вице-адмиралом Алексеем Неижпапой посетила Королевство Дания.

Об этом 24 октября сообщает управление коммуникаций Командования Военно-Морских сил Вооружённых Сил Украины.

Отмечается, что во время визита Алексей Неижпапа встретился с командующим обороной Дании генералом Майклом Гилдгаардом, командующим Королевскими военно-морскими силами Дании контр-адмиралом Хенриком Рюбергом, представителями промышленности США, Королевства Дании и с представителями международных европейских компаний.

«Глава национальных ВМС обсудил с партнёрами ряд вопросов, связанных с ситуацией безопасности в Азово-Черноморском бассейне. Стороны уделили значительное внимание развитию боевых способностей Военно-Морских Сил ВС Украины и углублению военного сотрудничества с целью дальнейшего эффективного противостояния российским захватчикам», — говорится в сообщении.

Командующий ВМС ВС Украины ознакомился с новейшими иностранными разработками вооружения и техники, которые в будущем усилят боевой потенциал украинского флота.

Также в ходе встреч он ознакомил собравшихся с ходом боевых действий и текущей ситуацией безопасности на юге Украины и в Азово-Черноморском регионе, а также проинформировал зарубежных коллег о результатах и ​​перспективах применения сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины в войне с российскими захватчиками.

Кроме того, Неижпапа пообщался с украинскими военными моряками, проходящими подготовку в Дании по стандартам НАТО.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года министр иностранных дел Дании заявил, что Украина может использовать предоставленное его страной оружие на территории РФ, отметив, что «нельзя устанавливать ограничения на то, что оружие можно использовать только на территории Украины».

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

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