США, Израиль просят своих граждан покинуть Приднестровье, а Болгария — Молдову

Власти США, Израиля и других стран рекомендовали своим гражданам покинуть Приднестровье, а Болгария – территорию Молдовы в целом.

Об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что МИД Болгарии 28 апреля повысил уровень риска путешествий в Молдову в самый высокий и порекомендовал своим гражданам покинуть её, а также воздержаться от поездок в страну.

Израиль также обновил рекомендации о посещении Молдовы, призвав своих граждан, планирующих прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить поездку.

То же рекомендуют министерства иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.

Накануне, 27 апреля, посольство Соединённых Штатов в Молдове восстановило уровень риска путешествий в Приднестровье и рекомендовало своим гражданам «немедленно покинуть» его территорию.

В тот же день министерство иностранных дел Канады рекомендовало своим гражданам в Молдове быть максимально осторожными и воздержаться от поездок в Приднестровье из-за «риска вооружённого конфликта».

26 апреля стало известно о взрывах на радиотелецентре возле посёлка Маяк на территории так называемой ПМР. Накануне в здании «министерства государственной безопасности» самопровозглашённого Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, обошлось без жертв.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что взрывы в Тирасполе – спланированная провокация российских спецслужб.

28 апреля стало известно, что в Приднестровье объявлены военные сборы.

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