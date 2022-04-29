Враг увеличивает в одесском небе количество БПЛА и сеет панику среди населения

Враг увеличивает в небе над Одессой количество беспилотных летательных аппаратов для проведения разведки, а подразделения информационно-психологических специальных операций врага пытаются создать паническое эмоциональное настроение среди гражданского населения с помощью фейков.

Об этом рассказал сегодня утром спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

В частности, Братчук обратил внимание, что в Чёрном море враг продолжает изолировать зону боевых действий, а также пытается активизировать морскую и воздушную разведку. «Что касается воздушной разведки, то с помощью беспилотников «Орлан-10″ российского производства враг пытается интенсивнее проводить воздушную разведку инфраструктурных объектов Одессы и Одесской области», — сообщил Братчук.

Анализируя ситуацию в Одессе прошедшей ночью, Братчук проинформировал, что ночь прошла спокойно, без обстрелов, напомнив, что накануне наши силы ПВО сбили 3 вражеских крылатых ракеты.

Братчук подчеркнул, что враг с помощью разнообразных фейков пытается посеять панические настроения среди жителей одесского региона, активизировав и усилив информационно-пропагандистские спецоперации.

«Россияне врут, закидывают фейками, стараясь посеять панические настроения накануне 2 мая, 9 мая и других дат, которые они почему-то считают сакральными. Доверяйте только официальным средствам массовой информации», — призвал спикер ООВА.

Братчук также разъяснил ситуацию с дефицитом горючего на автозаправках Одесской области, о чём писала Одесса News: «Что касается горючего, то эта проблема будет вскоре решена за счёт наших партнёров, не паникуйте».

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