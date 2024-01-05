Германия предоставила Украине первый в этом году пакет военной помощи

Германия обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине.
Список содержимого в пакете опубликован на сайте правительства Германии 4 января.
В списке отмечено, что в пакете Германия предоставила Украине:
- боеприпасы для танков Leopard 2A6;
- 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запасными частями;
- ракеты IRIS-T SLM;
- четыре ЗРК IRIS-T SLM;
- один ЗРК Skynex с боекомплектом;
- две РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;
- два танка разминирования Wisent 1;
- один мостоукладчик Beaver с запчастями;
- 10 наземных обзорных РЛС GO12;
- 8 тыс. противотанковых мин.
В пакете также автомобили (грузовики, микроавтобусы, вездеходы), системы обнаружения дронов, боеприпасы калибра 155 мм, военные шлемы, патроны к огнестрельному оружию, камуфляжные сетки, зимние камуфляжные плащи, автоматы.
Одесса News информировала о содержимом предыдущего пакета военной помощи Германии, предоставленного Украине в декабре 2023 года.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy