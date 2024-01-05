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Германия предоставила Украине первый в этом году пакет военной помощи

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Германия обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине.

Список содержимого в пакете опубликован на сайте правительства Германии 4 января.

В списке отмечено, что в пакете Германия предоставила Украине:

  • боеприпасы для танков Leopard 2A6;
  • 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запасными частями;
  • ракеты IRIS-T SLM;
  • четыре ЗРК IRIS-T SLM;
  • один ЗРК Skynex с боекомплектом;
  • две РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;
  • два танка разминирования Wisent 1;
  • один мостоукладчик Beaver с запчастями;
  • 10 наземных обзорных РЛС GO12;
  • 8 тыс. противотанковых мин.

В пакете также автомобили (грузовики, микроавтобусы, вездеходы), системы обнаружения дронов, боеприпасы калибра 155 мм, военные шлемы, патроны к огнестрельному оружию, камуфляжные сетки, зимние камуфляжные плащи, автоматы.

Одесса News информировала о содержимом предыдущего пакета военной помощи Германии, предоставленного Украине в декабре 2023 года.

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