Германия предоставила Украине первый в этом году пакет военной помощи

Германия обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине.

Список содержимого в пакете опубликован на сайте правительства Германии 4 января.

В списке отмечено, что в пакете Германия предоставила Украине:

боеприпасы для танков Leopard 2A6;

10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запасными частями;

ракеты IRIS-T SLM;

четыре ЗРК IRIS-T SLM;

один ЗРК Skynex с боекомплектом;

две РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;

два танка разминирования Wisent 1;

один мостоукладчик Beaver с запчастями;

10 наземных обзорных РЛС GO12;

8 тыс. противотанковых мин.

В пакете также автомобили (грузовики, микроавтобусы, вездеходы), системы обнаружения дронов, боеприпасы калибра 155 мм, военные шлемы, патроны к огнестрельному оружию, камуфляжные сетки, зимние камуфляжные плащи, автоматы.

Одесса News информировала о содержимом предыдущего пакета военной помощи Германии, предоставленного Украине в декабре 2023 года.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy