В бою за Украину погиб житель Одесской области Валентин Семёнов, светлая память

Сегодня вспоминаем жителя Белгород-Днестровского солдата Валентина Семёнова, которого 18 июля 2024 года провели в последний путь.

43-летний защитник Украины погиб возле населённого пункта Северное на окраине города Торецка Бахмутского района Донецкой области, защищая нашу землю от российских захватчиков, — сообщала Белгород-Днестровская РГА.

Одесса News сообщала о гибели 16 ноября 2024 года на Запорожском направлении жителя села Железнодорожное Болградского района Одесской области, военнослужащего подразделения территориальной обороны Дениса Проданова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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