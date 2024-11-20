Что собой представляет предложенный Зеленским План внутренней стойкости Украины

Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План внутренней стойкости Украины.

Как сообщает официальный сайт Президента, План состоит из десяти пунктов: «Единство», «Фронт», «Оружие», «Деньги», «Энергетика», «Безопасность», «Громады», «Человеческий капитал», «Культурный суверенитет», «Политика героев».

Первый пункт – «Единство». По словам Главы государства, без единства не может быть необходимых результатов Плана победы.

«Мир может быть иногда глух к отдельным голосам, но не к целому народу, который знает, чего хочет, работает объединённо и умеет достигать своих целей», – отметил Зеленский. В частности, именно благодаря единству, Украина достигла наибольшего уровня близости с ЕС и НАТО за всё время независимости. Президент призвал всех в стране быть самыми быстрыми в принятии и реализации решений, необходимых для того, чтобы Украина стала самой быстрой во вступлении в Евросоюз.

«Жизненно важно для всех нас и право Украины на членство в НАТО. Украина будет в Альянсе. Будет, если мы с вами продолжим говорить с Североатлантическим союзом в единстве. Вся Украина как одна. Только так народам не отказывают», – добавил Владимир Зеленский.

Второй пункт – «Фронт». Он предусматривает конкретные меры по стабилизации фронта, увеличению технологичности Сил обороны Украины, упрощению процессов и преодолению бюрократии в армии.

«Изменение подходов в управлении людьми в Вооружённых Силах Украины, в Национальной гвардии Украины, а также распространение лучших практик управления, применяемых в одних подразделениях, на все другие элементы Сил обороны и безопасности Украины – центральная задача оборонной политики нашего государства», – отметил Президент.

Третий пункт – «Оружие». В нём говорится о наращивании собственного производства пушек и артиллерийских снарядов, ракет и дронов в сотрудничестве с партнёрами. По словам Владимира Зеленского, украинское оружие – это одна из основ независимости.

«Безусловно, одним только наращиванием производства мы не можем обойтись. Нам предстоит опережать Россию в технологиях. Сейчас мы часто ищем ответы на их технологические решения. К сожалению, но они у них есть. Нужно, чтобы они искали ответы на наши технологические решения», – подчеркнул Глава государства.

Четвёртый пункт – «Деньги». Речь идёт о построении новой экономической политики, которая будет базироваться на поддержке украинского предпринимательства, детенизации бизнеса и безопасности его ведения, а также снижении давления со стороны всех государственных институций.

«Именно такая экономическая политика может привести Украину к устойчивому экономическому росту, достаточному уровню обеспеченности оборонных потребностей Украины и сохранению человеческого капитала благодаря тому, что украинцы смогут реализовывать в Украине себя и свои стремления. Без сильной экономики этого не будет. А сильной экономики не будет без уважения предпринимательства и предпринимателей», – отметил Владимир Зеленский.

Пятый пункт – «Энергетика». Он предусматривает защиту энергообъектов, меры по повышению энергоэффективности и рациональному потреблению ресурсов. Также речь идёт о создании предпосылок для того, чтобы Украина стала энергетическим хабом.

«В целом энергетический пункт Плана устойчивости будет детализирован разными приложениями – как закрытыми, так и открытыми, которые в совокупности будут чёткой энергетической картой для Украины на ближайшие годы», – подчеркнул Президент.

Шестой пункт – «Безопасность». В нём говорится именно о внутренней безопасности, которая предполагает внедрение новой системы на общегосударственном уровне: безопасная область, безопасный город, безопасная община. Он также охватывает меры по укреплению государственной границы, детальную работу по строительству и реконструкции укрытий.

«Укрепление государственной границы Украины, обучение украинцев гражданской защите и медицинской помощи, развёртывание системы базовой военной подготовки является долгосрочной необходимостью. И это не о страхе. А об уверенности и покое», – заметил Владимир Зеленский.

Седьмой пункт – «Громады». Он базируется на создании системы максимальной эффективности управления в общинах, особенно тех, кто принял переселенцев и релоцированный бизнес. Также этот пункт предусматривает увеличение международного компонента работы – сотрудничество со странами, взявшими под патронат отдельные регионы или города. Кроме того, предусмотрено создание специальных налоговых условий для общин в приграничных областях.

«Должны не забывать и о наших общинах, которые сейчас на временно оккупированной территории. Мы не забудем этого. Украине нужна готовность на всех уровнях для того, чтобы в правильное время и в результате правильных мер мы могли восстановить контроль над всей своей территорией. И вернуть людей», – подчеркнул Президент.

Восьмой пункт – «Человеческий капитал». Он содержит несколько приложений, которые базируются на новой украинской политике восстановления жилья, а также национальном стандарте безбарьерности. Отдельное приложение посвящено новому подходу к образованию украинских детей, находящихся за границей. Также этот пункт Плана предусматривает модернизацию социальной политики, в частности, системы здравоохранения, и развитие сотрудничества между государством и церковью. Кроме того, в этом пункте предложены конкретные решения по сохранению человеческого капитала: создание института множественного гражданства, перезапуск дипломатической службы, бесплатное питание для всех школьников.

Также будет создан специальный орган центральной исполнительной власти – Министерство объединения украинцев, занимающееся делами глобального украинского сообщества.

«Мы должны создать все условия для того, чтобы украинцы – где бы они ни находились – действительно могли чувствовать себя украинцами, работать в Украине, с Украиной, для Украины, сохранять настоящую и сильную эмоциональную связь с нашим государством, со всей нашей украинской нацией, её достижениями, её задачами», – отметил Глава государства.

Девятый пункт – «Культурный суверенитет». Он предусматривает создание большой культурной коалиции и, в частности, реализацию формата «культурного Рамштайна», развитие культурной дипломатии для продвижения украинских нарративов через культурные и художественные проекты за границей. Предусмотрено также формирование календаря мероприятий украинской культуры во всех регионах мира с целью системной поддержки украинского контента. Кроме того, речь идёт о создании современных культурных пространств, а также обновлении культурной инфраструктуры.

«И самое очевидное – целенаправленное, системное создание нашего украинского контента. Такого контента, который способен полностью заменить русский контент. Это инвестиции в создание украинского культурного продукта для разных социальных групп, разных возрастов. Прежде всего, для наших детей. И это вопрос об устойчивости, это вопрос о нашей безопасности сейчас и потом. Мы должны переиграть Россию в этом», – отметил Владимир Зеленский.

Десятый пункт – «Политика героев». По словам Президента, именно этот пункт едва ли не самый ответственный с нравственной точки зрения. Его реализация должна урегулировать переход с военной службы в статус ветерана. Он содержит пять специальных приложений. Первое – по здоровью и реабилитации ветеранов – предусматривает специальные условия для защитников. Второе – о завершении подготовительных работ по запуску программы помощника ветерана. Третье – по созданию сети ветеранских пространств в каждом регионе Украины. Четвертое – о внедрении программы экономической и социальной поддержки для ветеранов, в частности, на приобретение жилья. Пятое – по образовательным инициативам для ветеранов и их детей.

«Всё должно дать институциональную гарантию того, что государство и общество всегда рядом с ветераном и его семьёй. И это нужно полностью, системно реализовать», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Отмечается, что План внутренней стойкости Украины со всеми приложениями будет представлен в декабре этого года. По словам Президента, документ фактически станет первой Украинской доктриной, которая должна провести государство от войны к миру.

Фото: официальный сайт Президента Украины

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy