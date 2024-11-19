Зеленский: В Украине будет множественное гражданство

Украине нужен институт множественного гражданства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, представляя Верховной Раде План стойкости 19 ноября, трансляцию его офис вёл в YouYube.

Один из пунктов плана посвящён сохранению человеческого капитала во время полномасштабной агрессии России. Президент заявил, что Украина намерена сохранять связь со всеми и не ограничивать права тех, кто покинул её из-за войны.

«Должны признать эту реальность: украинцы – это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить их права, ограничить это, а направить в интересах Украины», – сказал Глава государства.

По мнению Владимира Зеленского, новую политику в отношении украинцев за рубежом всех волн миграции будет проводить специальный орган центральной исполнительной власти – Министерство объединения украинцев.

Кандидатуру его руководителя Зеленский пообещал представить до конца года.

Для справки. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране «существует единое гражданство».

Одесса News информировала, что Президент Владимир Зеленский, находясь в США в сентябре 2021 года, во время встречи с американцами украинского происхождения заявил о реализации идеи двойного гражданства.

В октябре 2022 года в МИД Украины заявляли, что сохранение и развитие украинского сообщества в мире возможно только при разрешённом множественном гражданстве, за исключением страны-агрессора России.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, после начала полномасштабной войны свои дома покинула треть населения Украины – 17 млн. По информации ООН на 19 ноября, в странах Европы зарегистрированы около 6,2 млн украинских беженцев.

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