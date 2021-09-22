Зеленский заверил диаспору США: Обязательно реализуем идею двойного гражданства

Президент Владимир Зеленский, находясь в США, во время встречи с американцами украинского происхождения заявил о реализации идеи двойного гражданства.

Об этом сообщает Укринформ со встречи с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки в Нью-Йорке.

«Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности, для украинцев Америки», — сказал Зеленский, заметив, впрочем, что с законом о двойном гражданстве «не всё просто». «Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья», — пояснил он, имея в виду Россию.

По словам Зеленского, необходимо «восстановить историю, справедливость, уважение к многовековому, многонациональному и многоцветному государству». Причём, восстановление уважения, по его словам, измеряется конкретными вещами. Среди таких вещей Президент назвал строительство дорог.

«У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке, — указал он, вызвав одобрительные аплодисменты аудитории. — Мы должны «вылизать» наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, — это и есть уважение к истории нашей страны».

Кстати. 20 сентября начался рабочий визит Зеленского в США. Президент прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. 22 сентября запланировано его выступление в общих дебатах.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года нардеп от политпартии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Николай Скорик направил обращение к Президенту Украины о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, поскольку у его есть гражданство российское.

Фото: Укринформ

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