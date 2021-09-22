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На вкус любого одесского зрителя — спектакль «Корсиканка» в Музкомедии

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На острове Святой Елены в ссылке, униженный и повергнутый, отсчитывает дни великий император Наполеон. Теперь всё его величие — растворившееся во времени прошлое, а императорский мундир — пугало на огороде. Совершенно неожиданно в жизнь бывшего императора вторгается корсиканка Жозефина…

Таково начало спектакля «Корсиканка», который привезут в Одессу киевляне из столичного театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра.

  • Жозефина — засл. артистка Украины Олеся ЖУРАКОВСКАЯ
  • Наполеон Бонапарт — засл.артист Украины Сергей СОЛОДОВ
  • Бертран — Сергей ДЕТЮК
  • Гурго — засл.артист России Петр МИРОНОВ
  • Попилтон — Владимир МОВЧАН
  • Губернатор — Юрий ЛИТВИНПовар — Константин КОСТЫШИН

Цена билетов от 220 до 880 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 28 сентября, вторник, 19:00.

Место проведения: Музкомедия

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