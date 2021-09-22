На вкус любого одесского зрителя — спектакль «Корсиканка» в Музкомедии

На острове Святой Елены в ссылке, униженный и повергнутый, отсчитывает дни великий император Наполеон. Теперь всё его величие — растворившееся во времени прошлое, а императорский мундир — пугало на огороде. Совершенно неожиданно в жизнь бывшего императора вторгается корсиканка Жозефина…
Таково начало спектакля «Корсиканка», который привезут в Одессу киевляне из столичного театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра.
- Жозефина — засл. артистка Украины Олеся ЖУРАКОВСКАЯ
- Наполеон Бонапарт — засл.артист Украины Сергей СОЛОДОВ
- Бертран — Сергей ДЕТЮК
- Гурго — засл.артист России Петр МИРОНОВ
- Попилтон — Владимир МОВЧАН
- Губернатор — Юрий ЛИТВИНПовар — Константин КОСТЫШИН
Цена билетов от 220 до 880 грн. Их можно купить здесь.
Дата и время начала: 28 сентября, вторник, 19:00.
Место проведения: Музкомедия
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