К Международному дню защиты детей в Одессе пройдёт фестиваль

1 и 3 июня в Одесском центральном парке культуры и отдыха им. Шевченко в честь Международного дня защиты детей состоится фестиваль.

1 июня вас ждёт уникальная программа для детей и взрослых, которая понравится даже самым капризным зрителям. Аниматоры. Интересные шоу. Мастер-классы. Викторины с подарками. Концертная программа.

3 июня состоится грандиозный праздничный концерт. В мероприятии принимают участие детские коллективы музыкальных школ, духовые оркестры и известные артисты нашего города. Будут также развлечения на батуте, вкусняшки, напитки и многие другие приятные моменты ждут каждого, кто посетит парк.

Всё это действо создаст атмосферу праздника, которого нам так не хватает сегодня.

Приходите к 14.00.

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