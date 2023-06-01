Президент Зеленский провёл в Одессе совещание с военным командованием

31 мая во время рабочего визита в Одессу Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов Одесской области, рассмотрев актуальную ситуацию в регионе.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что в ходе совещания Президент заслушал доклады командующего ОСУВ «Одесса» Эдуарда Москалёва об оперативной обстановке в зоне ответственности ОК «Юг» и готовности воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению.

Командующий Военно-Морскими силами Украины Алексей Неижпапа проинформировал об актуальной ситуации в зоне ответственности ВМС.

Владимир Зеленский также заслушал информацию соответствующих руководителей о состоянии обеспечения жизнедеятельности Одесской области и Одессы, оперативной и криминогенной обстановке в регионе.

Президент отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага.

Участники совещания обсудили вопросы восстановления экономики области, понесшей потери в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры, и обеспечения её стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения.

«Особое внимание было уделено социальным вопросам, в частности, обеспечению потребностей внутренне перемещённых лиц. Отдельно остановились на функционировании сферы здравоохранения с акцентом на важности реабилитации военных», — говорится в сообщении ОПУ.

Как сообщала Одесса News, 31 мая Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

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