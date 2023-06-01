Чиновнику Мининфраструктуры продлили меру пресечения за аферу в порту «Южный»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил действие обязанностей, возложенных на бывшего первого замминистра инфраструктуры, подозреваемого в злоупотреблении властью и служебным положением, нанесших государству ущерб более чем на 30 млн долларов.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

По данным САП, срок действия обязанностей продлён до 4 августа этого года.

Отмечается, что в феврале 2023 года бывшему министру инфраструктуры Украины и его первому заместителю объявили подозрение за выдачу в 2015 году приказа, позволявшего частным компаниям взымать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту «Южный».

Приказ был издан, несмотря на то, что акватория «Южного» является государственной собственностью и находится в пользовании Администрации морских портов Украины, в соответствии с чем право на сборы принадлежит исключительно госпредприятию.

В апреле суд избрал бывшему первому заместителю министра инфраструктуры Украины меру пресечения в виде залога в размере 4 млн гривен. На фигуранта возложена обязанность прибывать по первому требованию к детективу, прокурору и суду и сообщать им об изменении своего места жительства или работы, выезде за границу и воздерживаться от общения с другим обвиняемым по делу и свидетелями.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года СБУ при содействии руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры разоблачила масштабную коррупцию в Южном филиале Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», связанной с нарушениями при выполнении дноуглубительных работ в акватории морского порта «Южный».

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