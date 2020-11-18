Высший антикоррупционный суд закрыл ещё одно дело Труханова

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело относительно недостоверного декларирования в 2015-2016 годах городским головой Одессы Геннадия Труханова.

Соответствующее решение суд вынес в среду, сообщил в комментарии Укринформу адвокат должностного лица Александр Лысак.

«ВАКС удовлетворил наше ходатайство и закрыл дело из-за решения Конституционного суда, потому что как можно рассматривать уголовное производство, если статья неконституционная?» — сказал он.

Ранее коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017-й год.

Как сообщала Одесса News, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности предоставления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.