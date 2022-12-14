Мэр Одессы открыл «Пункт несокрушимости» в школе №41

Одесский городской голова Геннадий Труханов открыл «Пункт несокрушимости» в одесской школе №41.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Одесса – первый город в Украине, где будет реализован пилотный проект по оборудованию школ, имеющих собственные котельные, автономным источником питания с последующим обустройством на их базе «Пунктов несокрушимости», – сказал Геннадий Труханов во время открытия такого пункта.

Отмечается, что параллельно «Пункты несокрушимости» будут снабжены генераторами для освещения. Там можно будет зарядить гаджеты, выпить чай или кофе. Также будут оборудованы комнаты матери и ребёнка и сделаны запасы продуктов питания, воды, медикаментов для оказания первой помощи.

«Для нас принципиально важно, чтобы в Одессе не было депрессивных районов или окраин. Микрорайон «Балтский» – это не только частные дома. В зданиях общежития завода живут большие одесские семьи. Именно поэтому мы уверены, что этот “Пункт несокрушимости” будет пользоваться большим спросом в случае отсутствия электроэнергии», — сказал Геннадий Труханов.

Генератор для оборудования первого такого Пункта на базе школы был получен как гуманитарная помощь от румынского города-побратима Одессы Констанцы.

Как сообщала Одесса News, в декабре в Одесском Дворце детского и юношеского творчества «Белая акация» открылся «Пункт несокрушимости».

Фото и видео: «Одесса»

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