В Украине продлён срок военного положения

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и проведение всеобщей мобилизации на 90 суток – до 23 августа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Теlegram.

«Верховная Рада продлила военное положение до 23 августа», – отметил парламентарий.

По его словам, ВР также до 23 августа продлила всеобщую мобилизацию.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. В тот же день в государстве было введено военное положение, которое должно было продолжаться до 26 марта. Впоследствии его продлили ещё на 30 суток – до 25 апреля, а затем – до 25 мая.

Также 24 февраля Указом Президента в Украине была объявлена ​​всеобщая мобилизация. Она проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

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