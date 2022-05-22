В Николаеве демонтировали памятник Пушкину

В Николаеве коммунальные службы демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщил в Теlegram городской голова Николаева Александр Сенкевич

«Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы либо вандализм», — заметил мэр, добавив, что «горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня — побеждать».

«Давайте на это направим все силы», — сказал Сенкевич.

По его словам, дальнейшую судьбу памятника определят после победы.

Демонтаж не сопровождался фото или видеофиксацией. Позже местные жители увидели пустой постамент и его фото распространилось в соцсетях.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил в Facebook, что место этому памятнику — в краеведческом музее, а «плачи и стоны» о нём неуместны, и следует оплакивать не железо, а людей, отдавших свою жизнь за Украину.

«Когда уничтожали Некрополь, копали еврейское кладбище, неоднократно разрушали памятник Шевченко, резали монумент Европе, сжигали крест жертвам Голодомора, били постамент Черноволу, все молчали, кроме меня. А вы где были, плакальщики?» – обратился он к землякам.

Как сообщала Одесса News, в ряде украинских городов демонтировали памятники деятелям российской культуры, образцы советской военной техники, символы бывших российских городов-побратимов и др., в частности, в Харькове в мае 2022 года снесли памятник новгородскому князю Александру Невскому.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять законопроект №7253, запрещающий предоставлять географическим объектам названия, которые возвеличивают Россию, её памятные даты, места, события и деятелей, совершавших агрессию против Украины либо других государств.

Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти дали разъяснение по поводу сноса памятников и переименования названий, связанных с историей и культурой России и СССР.

Как сообщала Одесса News, в апреле одесский уличный активист Демьян Ганул собственноручно с помощью молотка демонтировал памятную доску герою гражданской войны Григорию Котовскому.

В мае в Одессе с постамента старинной пушки-памятника на Приморском бульваре убрали табличку с надписью о «славе российского оружия».

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