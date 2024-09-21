В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Харьковский, светлая память

Сегодня вспоминаем уроженца села Выпасное Белгород-Днестровского района Одесской области Владимира Харьковского, погибшего на фронте от рук российских оккупантов в июне 2024 года вблизи населённого пункта Приднепровское, что на Херсонщине.

Как сообщала Белгород-Днестровская районная государственная администрация, родился Владимир 9 мая 1973 года в селе Выпасное Мологовской общины. Здесь он учился, жил и работал, впоследствии переехал жить в Белгород-Днестровский. В октябре 2002 года Владимир женился. Вместе с женой Оксаной воспитывал двух сыновей.

С наступлением полномасштабного вторжения мужчина добровольно присоединился к рядам ВСУ. Он стал защищать родную страну в составе 152-го отдельного батальона территориальной обороны 117 ОБРТРО. Вместе с побратимами воин защищал и выполнял боевые задачи на Херсонском и Купянском направлениях.

22 июня 2024 года Белгород-Днестровская община провела защитника в последний путь.

Одесса News сообщала, что выполняя свой военный долг, в бою за Украину в апреле 2022 года погиб старший солдат Евгений Сапожник, житель села Выпасное (Турлаки). Похоронен в сентябре 2024 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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