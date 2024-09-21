Король одесского фольклора не представляет себе Одессу без улицы Бабеля

Переименование в Одессе улиц, топонимов, подпадавших под действие закона о деколонизации, вызвал неоднозначную реакцию среди одесситов.

Не менее бурно в соцсетях обсуждается и решение АО «Укрзализныця»о том, что ежедневный фирменный поезд «Черноморец» будет отправляться и прибывать на конечные станции под песню украинского артиста Monatik «А що?».

С личного разрешения одесского певца Феликса Шиндера, Одесса News публикует его мнение по этой теме.

«Друзья, я не часто выражаю своё мнение на события только из-за того, что не хочу развозить болото обсуждений. Обсуждаю с друзьями, обычно, волнующие меня темы. Однозначно только одно, я — одессит и смотрю на весь этот бардак, как одессит, с иронией и пониманием, что в стране война и горячка — это нормально.

Одно меня не радует, это то, что вместо задач военных у нас меняют песни на вокзале и название улиц. Что воруют у армии и что тех, кто законно пересёк границу (в моём случае, до начала войны) и не нарушали закон, называют ухылянтами, притом те, кто должен молчать в тряпочку.

Наша страна хочет быть демократией? Честно, не думаю, что я смогу вернуться в Одессу, где не будет улицы Бабеля».

Ранее Феликс Шиндер написал на своей странице в Facebook: «Не могу обойти стороной замену песни на жд Одессы на песню Монатика. К сожалению, бреда становится всё больше, а Одессы всё меньше».

Для справки. Одесситу Феликсу Шиндеру 38 лет. До начала войны он был во Франции. В «красивом, но не родном», по его словам, Париже живёт и сейчас. Он женат. У Феликса двое детей. Записывает в парижской студии свои новые песни. Выступает с гастролями, в частности, в сентябре в Израиле, на октябрь запланированы концерты в Польше. Часть собранных отдаёт ВСУ.

Одесса News информировала, почему решение о переименовании улиц в Одессе было принято облгосадминистрацией, а не Одесским горсоветом.

Фото: Феликс Шиндер/Facebook

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