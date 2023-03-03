Амстердамский музей признал Малевича украинским художником

Музей «Стеделик» в Амстердаме признал величайшего художника-авангардиста ХХ века Казимира Малевича украинским художником.

Об этом сообщает The Art Newspaper, пишет Укринформ.

Сотрудники музея приняли такое решение из-за того, что Малевич родился в Киеве.

Ранее в экспозиции Малевича он был представлен как русский художник.

Музей уже сменил информацию в текстах на стенах и на сайте.

Как сообщала Одесса News, музей искусств «Метрополитен» в Нью-Йорке признал Илью Репина, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи украинскими художниками.

На главном фото иллюстрация картины Казимира Малевича «Спортсмены»

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