В Одессу из Германии вернулись воспитанники детдома «Мишпаха»

В Одессу из Германии вернулись воспитанники детского дома «Мишпаха».

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Вместе с главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом поздравил детей с возвращением мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Это был тяжёлый год. И я искренне благодарен немецкой стороне и еврейской общине за то, что всё это время вы были в безопасности и комфорте», — обратился к воспитанникам Одесский городской голова.

За время отсутствия детей еврейской общиной созданы все условия для безопасного пребывания в детском доме «Мишпаха» — оборудованы укрытия, установлены генераторы и устройства бесперебойного питания.

«Мы делаем всё возможное, чтобы ваша жизнь в Одессе была безопасной и комфортной», — добавил Авраам Вольф.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Одесскую область эвакуировался детский дом семейного типа Овчаренко из Берислава Херсонской области.

Фото: «Одесса»

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