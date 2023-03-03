В Одессу из Германии вернулись воспитанники детдома «Мишпаха»

В Одессу из Германии вернулись воспитанники детского дома «Мишпаха».
Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Вместе с главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом поздравил детей с возвращением мэр Одессы Геннадий Труханов.
«Это был тяжёлый год. И я искренне благодарен немецкой стороне и еврейской общине за то, что всё это время вы были в безопасности и комфорте», — обратился к воспитанникам Одесский городской голова.
За время отсутствия детей еврейской общиной созданы все условия для безопасного пребывания в детском доме «Мишпаха» — оборудованы укрытия, установлены генераторы и устройства бесперебойного питания.
«Мы делаем всё возможное, чтобы ваша жизнь в Одессе была безопасной и комфортной», — добавил Авраам Вольф.
Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Одесскую область эвакуировался детский дом семейного типа Овчаренко из Берислава Херсонской области.
Фото: «Одесса»
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