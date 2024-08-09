Аэродром в российском Липецке атаковали дроны, объявлена эвакуация

В ночь на 9 августа российский Липецк атаковали беспилотники.

Об этом губернатор области Игорь Артамонов сообщил в Telegram.

По его словам, в результате обстрела повреждён объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, началась детонация боеприпасов. Чиновник утверждал, что взрывы раздаются далеко от жилья, однако уже через час он написал о начале эвакуации из нескольких населённых пунктов (Копцевы Хутора, Фёдоровка, Яковлевка, Тынковка).

В муниципальном округе объявлена чрезвычайная ситуация, Артамонов проинформировал, что в Липецке и округе остановлено движение транспорта. По данным губернатора, из-за атаки БПЛА пострадали шесть человек.

Местные жители сообщают об атаке на военный аэродром.

«Аэродром весь горит, глянь там, на х*й, чё творится!» – говорит очевидец на видео, размещённом на Telegram-канале Astra.

Astra публикует и другие фото и видео из Липецка, на которых видны ночные взрывы. Детонируют боеприпасы на загоревшемся военном складе, утверждают подписчики канала.

В МЧС Липецкой области подтвердили взрывы и эвакуацию людей из района массовой детонации.

Одесса News информировала, что спецназовцы подразделения активных действий «Артан» и Морского центра Главного управления разведки Минобороны Украины 6 августа провели операцию в северной части Чёрного моря, в ходе которой уничтожили оккупантов, их технику и фортификации.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy