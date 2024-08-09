Ночью 9 августа ВСУ сбили все российские дроны над Украиной

В ночь на 9 августа армия страны-агрессора России атаковала Украину почти тремя десятками ударных дронов типа Shahed.

Об этом командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты выпустили 27 БпЛА из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Силы обороны все их обезвредили.

В отражении атаки участвовали мобильные огневые группы ВСУ, зенитно-ракетные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы.

Дроны были сбиты над Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областями, отметил Олещук.

Одесса News информировала, что российские оккупанты практически каждую ночь атакуют Украину ударными беспилотниками и регулярно наносят по территории страны ракетные удары. В предыдущую ночь, 8 августа, противник ударил по Украине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 4-мя ударными БпЛА типа «Shahed».

Инфографика: ВС ВСУ

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