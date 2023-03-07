Командующий ВМС Украины наградил военных моряков

Командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа вручил награды и ценные подарки военным, защищающим Украину с моря.

Об этом ВМС Украины сообщают в Facebook.

Командующий поблагодарил каждого за мужество и профессионализм, проявленные во время выполнения задач в ходе отпора вооружённой агрессии РФ против Украины, отметив, что от каждого члена экипажа национального флота зависит успешное выполнение боевых задач.

«Мы помним всех наших собратьев, встретивших врага в первые дни войны, которые, к сожалению, сегодня уже не с нами. Это защитники Мариуполя, Херсона, Николаева, Одессы, а также плавсостав, защищавший Чёрное и Азовское море. Предлагаю склонить головы и почтить их память минутой молчания», — отметил Неижпапа.

Он также подчеркнул, что сегодня ВМС продолжают наращивать мощь.

«Сейчас 25 тыс. квадратных километров являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения. Впереди освобождение остальной нашей исключительной экономической зоны, которая составляет более 70 тыс. квадратных километров, и для этого очень нужна ваша работа», — заявил Неижпапа.

Как сообщала Одесса News, по мнению Алексея Неижпапы, благодаря профессионализму и смелости военных моряков все планы оккупанта получить преимущество на море сошли на нет.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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