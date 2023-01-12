В Одессе отметили первую годовщину создания Сил теробороны «Юг»

11 января в Одессе прошло торжественное собрание по случаю первой годовщины создания Регионального управления Сил территориальной обороны «Юг».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

Руководитель области Максим Марченко в своём приветственном слове отметил, что в управлении несут службу мужественные, сильные и верные воины, обеспечивающие надёжную оборону нашего города, области и государства, а территориальная оборона стала олицетворением единства нации и жажды победы.

«Хочу заверить, что Одесская областная военная администрация поддерживала и в дальнейшем будет оказывать помощь военным. Выражаю глубокую благодарность всем, кто гордо носит звание защитника Украины, добросовестно и самоотверженно выполняет военный долг и боевые задания, отвечает перед родной Одесщиной и своей страной. Большая благодарность вам за нелёгкую, но такую необходимую службу, за мужество и отвагу!» – сказал Максим Марченко.

И.о. заместителя Одесского городского головы Олег Брындак вручил военным почётные награды Одесского городского головы.

«Враг не ожидал в начале полномасштабного вторжения, что в Украине такое количество добровольцев! Уверен, что Победа – за нами. В будущем силы ТРО могут стать той основой, которая обеспечит безопасность нашей страны на долгие годы», – подчеркнул Брындак при вручении наград.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении погибли одесские теробороновцы Алексей Андронов и Константин Рудой.

Фото: ООВА/Facebook, Одесса.Официально/Telegram

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