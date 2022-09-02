Одесским городским головой учреждена Почётная награда «За оборону Одессы»

Одесским городским головой основана Почётная награда «За оборону Одессы».

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, награда будет присуждаться общественным организациям, трудовым коллективам, жителям города Одессы и других городов Украины, иностранным гражданам, которые осуществляли и продолжают осуществлять волонтёрскую деятельность, оказывали материальную, финансовую и другую помощь Вооружённым Силам Украины, другим военным формированиям, способствовали восстановлению и развитию города или иным образом активно участвовали в выполнении задач по обеспечению обороны Одессы, защите населения и интересам государства в связи с широкомасштабной вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины.

Сегодня, в День города, вручены первые награды. Их удостоены:

Пантелис (Пантелеймон) Бумбурас – Почётный гражданин г. Одессы, председатель Благотворительной организации «Фонд Бумбураса», основатель строительной компании «Гефест»

Трудовой коллектив строительной компании «Стикон»

Викнянский Николай Львович – координатор волонтёрского центра «Гостинна хата»

Добровольский Виталий Владимирович – руководитель ООО «Одесский хлебозавод № 4»

Унан Албертян – руководитель минигостиницы «Сова»

Коллектив Благотворительного фонда «Международная помощь «Добрый Самарянин»

Богаченко Наталья Валерьевна – волонтёр, координатор волонтёрского центра «Гостинна хата»

Ищенко Руслан Анатольевич – водитель транспортной компании, который в первые дни войны обеспечил доставку техники в зоны активных боевых действий

Ножевникова Екатерина Юрьевна – волонтёр, директор и соучредитель Благотворительного фонда «Корпорация монстров»

Трус Виктор Николаевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «ЛИБРА»;

Яковенко Александр Владимирович – волонтёр, руководитель и соучредитель Общественной организации «Город»

Кудашкин Олег Николаевич – начальник железнодорожного вокзала станции «Одесса-Главная»

Орешина Людмила Владимировна – генеральный директор первого городского телеканала и первого городского радио – СМИ, которое с начала полномасштабного вторжения единственное в Одессе, не остановившее трансляцию.

Как сообщала Одесса News, 2 сентября Одесса и одесситы отмечают День города.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod