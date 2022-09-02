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Одесским городским головой учреждена Почётная награда «За оборону Одессы»

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Одесским городским головой основана Почётная награда «За оборону Одессы».

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, награда будет присуждаться общественным организациям, трудовым коллективам, жителям города Одессы и других городов Украины, иностранным гражданам, которые осуществляли и продолжают осуществлять волонтёрскую деятельность, оказывали материальную, финансовую и другую помощь Вооружённым Силам Украины, другим военным формированиям, способствовали восстановлению и развитию города или иным образом активно участвовали в выполнении задач по обеспечению обороны Одессы, защите населения и интересам государства в связи с широкомасштабной вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины.

Сегодня, в День города, вручены первые награды. Их удостоены:

  • Пантелис (Пантелеймон) Бумбурас – Почётный гражданин г. Одессы, председатель Благотворительной организации «Фонд Бумбураса», основатель строительной компании «Гефест»
  • Трудовой коллектив строительной компании «Стикон»
  • Викнянский Николай Львович – координатор волонтёрского центра «Гостинна хата»
  • Добровольский Виталий Владимирович – руководитель ООО «Одесский хлебозавод № 4»
  • Унан Албертян – руководитель минигостиницы «Сова»
  • Коллектив Благотворительного фонда «Международная помощь «Добрый Самарянин»
  • Богаченко Наталья Валерьевна – волонтёр, координатор волонтёрского центра «Гостинна хата»
  • Ищенко Руслан Анатольевич – водитель транспортной компании, который в первые дни войны обеспечил доставку техники в зоны активных боевых действий
  • Ножевникова Екатерина Юрьевна – волонтёр, директор и соучредитель Благотворительного фонда «Корпорация монстров»
  • Трус Виктор Николаевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «ЛИБРА»;
  • Яковенко Александр Владимирович – волонтёр, руководитель и соучредитель Общественной организации «Город»
  • Кудашкин Олег Николаевич – начальник железнодорожного вокзала станции «Одесса-Главная»
  • Орешина Людмила Владимировна – генеральный директор первого городского телеканала и первого городского радио – СМИ, которое с начала полномасштабного вторжения единственное в Одессе, не остановившее трансляцию.

Как сообщала Одесса News, 2 сентября Одесса и одесситы отмечают День города.

Фото: «Одесса»

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