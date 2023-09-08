В Одессе гостит делегация Италии во главе со спецпосланником Министра иностранных дел

В Одессе с 7 сентября находится делегация Итальянской Республики во главе со специальным посланником Министра иностранных дел этой страны по восстановлению и укреплению устойчивости Украины господином Давиде Ла Чечилиа и Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине господином Пьером Франческо Дзадзо.

Одесса News сообщала о встрече итальянцев с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером, а теперь члены делегации встретились с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

На встрече присутствовала также руководитель бюро ЮНЕСКО в Украине госпожа Кьяра Децци Бардески, — отмечается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В ходе встречи члены делегации отметили, что вопрос восстановления Одессы имеет для них большое значение.

«Этот проект находит серьёзную поддержку со стороны офиса Премьер-министра Италии, Офиса международных дел и Министерства культуры. Наше сотрудничество должно быть длительным и иметь большое значение. Со своей стороны мы готовы привлекать лучшие ресурсы в области инженерии, архитектуры и проектирования», — сказал Давид Ла Чечилиа.

«Мы готовы к тесному сотрудничеству. Одесса – единственный город в Украине, где Офис реставрации и урбанистики возглавляет итальянец. В ближайшее время мы должны составить план дальнейшей работы и определить приоритеты», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Одесса – особое место, с которым Италия связана по многим причинам», – отметили члены итальянской делегации во время визита в Одессу. Итальянские эксперты высоко оценили усилия городских властей во главе с мэром Одессы Геннадием Трухановым по сохранению архитектурных и культурных памятников.

Мэр Одессы поблагодарил итальянских экспертов за помощь в этом направлении, в том числе — во время сессии ЮНЕСКО в Париже. Итальянские эксперты подчеркнули, что главная задача – предоставить лучший опыт, который имеет Италия в области культуры и предпринимательства.

Также городской голова ознакомил гостей с историческим центром Одессы, где многие памятники были разрушены во время вражеской атаки.

Одесса News информировала об открытии 7 сентябре в Одессе Почётного консульства Итальянской Республики.

Фото и видео: «Одесса»

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