В Одессе открыли Почётное консульство Итальянской Республики

7 сентября открыли Почётное консульство Итальянской Республики в Одессе.

Об этом сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Одесская область исторически связана с Италией. Георгис Торичелли, Александр Бернацци, Франциско и Джованни Фраполли, Франциско Моранди и другие итальянские художники были создателями архитектурных шедевров, которые до сих пор являются жемчужинами Одессы. Уверен, что с открытием Почётного консульства Италии в Одессе начнётся новая страница наших взаимоотношений — на более высоком уровне, что позволит воплощать в жизнь разнообразные перспективные проекты, в частности, реконструкции и восстановления исторических памятников», — написал Олег Кипер.

Глава ООГА подчеркнул, что Одесская область всегда открыта для диалога с представителями Италии, а Одесская областная администрация готова оказать всестороннюю поддержку работе Почётного консульства.

Офис диппредставительства разместился на первом этаже дома Ралли на Пушкинской, 7.

«Это историческое событие, потому что впервые со дня Независимости Украины в Одессе представлен Почётный консул, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Пьер Франческо Дзадзо.

Почётным консулом стал бизнесмен и спортивный функционер Владислав Штамбург. Его консульский округ одесского диппредставительства включает Одесскую, Херсонскую, Кировоградскую, Николаевскую, Запорожскую области и Автономную Республику Крым.

«Сегодня, когда Украина и Одесса находятся под постоянными ракетными атаками, открытие Почётного консульства Италии – не случайно, — отметил Владислав Штамбург. – Одессу и Италию объединяет вековая история. Когда-то Пушкинская улица носила название Итальянской. Я сделаю всё возможное, чтобы итальянцам жилось в Одессе комфортнее».

В ближайших планах нового Почётного консула — открытие в городе Итальянского культурного центра.

Одесса News информировала, что и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев 4 сентября встретился со специальным посланником министра иностранных дел Италии, координатором рабочей группы от Италии по восстановлению и укреплению устойчивости Украины Давиде Ла Чечилиа для обсуждения вопросов по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе, повреждённого россиянами.

Фото: Олег Кипер/Telegram

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