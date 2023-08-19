Активизировать сотрудничество в Дунайском регионе настроены Украина и Румыния

Украина и Румыния договорились содействовать перегрузке украинской продукции в морских и речных портах Румынии и настроены активизировать сотрудничество в Дунайском регионе.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Теlegram по результатам встречи с румынским коллегой Марчелом Чолаку в Бухаресте.

«Настроены активизировать сотрудничество в Дунайском регионе. Путём полноценного использования существующей портовой инфраструктуры, а также за счёт привлечения инвестиций в её развитие», – отметил Шмыгаль.

По его словам, стороны осуществили обмен нотами об открытии пункта пропуска между населёнными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. ПП будет работать в круглосуточном режиме для пассажирского и грузового сообщения.

Правительства Украины и Румынии подписали совместное межправительственное заявление об усилении сотрудничества по обеспечению надёжного транзита украинских товаров. Договорились о восстановлении и усовершенствовании транспортной инфраструктуры, разрушенной Россией.

«Будем обмениваться опытом и лучшими практиками. Планируем открывать новые пункты пропуска вдоль нашей общей границы для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения. Также намерены развивать к ним подъездные пути, железнодорожную инфраструктуру, внедрять механизмы управления дорожным движением для уменьшения пробок, упрощать пограничный, таможенный и фитосанитарный контроль. Там, где это возможно и целесообразно, будем рассматривать возможность скоординированного пограничного контроля по упрощённому транзиту товаров между Украиной и Румынией», — отметил Премьер-министр.

По его словам, обёемы двусторонней торговли вывели Румынию для Украины на третье место среди стран Европы.

Также главы правительств подписали соглашение о взаимном признании документов по образованию. Это значит, что украинцы смогут работать по специальности, находясь на территории соседней страны.

Также украинское правительство пригласило румынские компании воспользоваться украинскими подземными газовыми хранилищами.

В целом, свой официальный визит в столицу Румынии Шмыгаль считает успешным, ведь там были проведены важные и конструктивные переговоры.

Чиолаку, в свою очередь, заявил, что Румыния продолжит оказывать полную поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо.

«Мы будем стоять на стороне Украины до победы и восстановления её территориальной целостности, а также и после, в процессе восстановления страны», – цитирует его сайт правительства.

Как сообщала Одесса News, Румыния «решительно осудила» последний удар России по портовой инфраструктуре города Рени Одесской области, расположенного недалеко от границы с этой страной.

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