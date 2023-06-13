Молдова и Украина договорились о строительстве моста через Днестр

Украина и Молдова построят новый мост через Днестр на пограничном переходе в районе Ямполя (Украина) – Косеуця (Молдова).

Об этом Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры 12 июня сообщило в Facebook.

Договор о строительстве моста длиной 1400 м подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

«Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишинёвом. Кроме того, благодаря мосту украинские экспортёры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья», – сказал Кубраков.

В Министерстве отметили, что новый путепровод решит сразу несколько транспортных проблем. В частности, станет альтернативой паромной переправе на переходе «Ямполь – Косеуць», которая не работает на протяжении нескольких лет и давно не соответствует требованиям времени.

Также новый мост позволит разгрузить международный пункт пропуска «Могилёв-Подольский – Отач», через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой, говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года глава «приднестровского внешнеполитического ведомства» Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России.

Фото: Минрегионразвития/Facebook

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