Франция направила в Украину две группы криминалистов

Франция направила в Украину две группы следователей и судебных экспертов, которые помогут расследовать причинённый российскими захватчиками ущерб окружающей среде и повреждение гражданского имущества.

Об этом говорится в совместном коммюнике Министерства Европы и иностранных дел и Министерства внутренних дел и заморских дел Франции, обнародованном во вторник посольством Франции в Украине, сообщает Укринформ.

«10 и 11 июня Франция отправила в Украину две группы сотрудников Министерства внутренних дел и заморских территорий Франции, одна из которых состояла из следователей, а другая – из судебных экспертов… В ответ на просьбу Украины во Францию о предоставлении помощи, первая команда поможет украинским властям расследовать преступления, нанесшие серьёзный и долговременный ущерб окружающей среде с начала российской агрессии в Украине», — отмечается в документе.

В состав группы входят жандармы из Центрального управления по борьбе с преступлениями против окружающей среды и здоровья населения (OCLAESP) и эксперт из Института уголовных исследований Национальной жандармерии (IRCGN).

Отмечается, что Франция также развернёт техническую и криминалистическую полицейскую миссию под эгидой Офиса прокурора Международного уголовного суда (МКС). Эта миссия будет собирать доказательства повреждения гражданского имущества и документировать их с помощью трёхмерных цифровых моделей.

Собранная таким образом информация будет способствовать расследованию МКС и дел в украинских судах.

В документе отмечается, что эти две миссии являются продолжением пяти предварительных командировок сотрудников Министерства внутренних дел и заморских территорий Франции в Украину, две из которых были долгосрочными. Эти миссии включали расследование повреждений инфраструктуры, идентификацию жертв с целью возвращения их тел семьям, расследование причин смерти и моделирование мест преступлений.

«Франция подтверждает своё решительное осуждение агрессивной войны России против Украины. Верная своим давним обязательствам, Франция будет продолжать поддерживать жизненно важную работу украинской и международной систем уголовного правосудия по борьбе с безнаказанностью за все преступления, совершённые в Украине», — заверили в МИД и МВД Французской Республики.

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