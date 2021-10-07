Прокуратура предотвратила незаконную застройку в «Тузловских лиманах»

Прокуратура предотвратила незаконную застройку, планируемую частным предприятием в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

«Пятым апелляционным административным судом удовлетворена апелляционная жалоба областной прокуратуры и отменено незаконное решение Приморского сельского совета Татарбунарского района (ныне Белгород-Днестровский район), которым предоставлено разрешение частному предприятию на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью 0,3 га для размещения инженерно-транспортной инфраструктуры морского транспорта», — говорится в сообщении.

Таким образом прокуратура предотвратила незаконный отвод 0,3 га земель природно-заповедного фонда Украины в частные руки. Эта земля расположена на территории песчаной косы у озера Малый Сасык и является прибрежной защитной полосой Чёрного моря и группы лиманов и входит в состав территории Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Суд согласился с доводами прокуратуры, что решение органа местного самоуправления является противоправным и подлежит отмене, поскольку земельный участок является охраняемой природной территорией и объектом природно-заповедного фонда Украины и находится под охраной НПП «Тузловские лиманы». Кроме того, эта земля может использоваться только в природоохранных, научно-исследовательских, образовательно-воспитательных, оздоровительных и других рекреационных целях, а также для нужд мониторинга окружающей природной среды.

Размещение на территории Нацпарка инженерно-транспортной инфраструктуры, баз маломерных (малых) судов противоречит требованиям Закона, — таков вердикт суда.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года в Одесской областной прокуратуре состоялась презентация вновь созданной структуры – подразделения Офиса Генерального прокурора, так называемой экологической прокуратуры.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий