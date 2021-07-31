В Одессе арестованы участники фиктивного колл-центра с месячным оборотом в $1 млн

Фиктивный «Call — centre» с месячным оборотом в 1 млн долларов США разоблачили правоохранители Одессы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, задержан организатор «центра» и шесть его сообщников, подозреваемых в мошенничестве с денежными счетами вкладчиков банков.

Установлено, что деятельность «Call-centre» организовал 28-летний житель Днепра, который вместе с сообщниками (администраторами, коучерами, бухгалтером и службой охраны) осуществлял подбор персонала, проводил специальные психологические тренинги и обучение, прописывал и обрабатывал сценарий «мошеннических схем.

«В арендованном группировкой помещении, по указанию «организатора», были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации — «служба безопасности», «администрация», «кредитный отдел», с необходимой мебелью, компьютерным и техническим оборудованием, с доступом к сети Интернет, на котором установлены необходимые для ведения «бизнеса» компьютерные программы и SIP-телефония.

Отмечается, что участники «Call-centre» после их обучения и чёткого инструктажа, действуя по легенде, как работники банковских учреждений, а иногда как работники правоохранительных органов, используя клиентские базы данных Dark Net и психологические методы воздействия, получали от клиентов банков персональные сведения для проведения расчётных операций, реквизиты счетов, коды и т.п., после чего сообщники беспрепятственно осуществляли перечисление средств пострадавших на собственные электронные кошельки или на счета подконтрольных лиц.

«Мошеннический бизнес не ограничивался территорией Украины, потерпевшими становились граждане Российской Федерации, Польши, Беларуси, Молдовы», — говорится в сообщении.

Приблизительные ежемесячные сделки так называемого «центра помощи банковским клиентам» составляли около 1 млн долларов США.

Всем семерым задержанным участникам преступной группировки сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, предоставлявшего «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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