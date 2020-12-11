В Одессе пресекли коррупционную схему использования земель НААН

Одесские правоохранители пресекли коррупционную схему незаконного использования земель Национальной академии аграрных наук.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, следователи Главного управления ГФС в Одесской области при силовой поддержке сотрудников УСБУ 10 декабря провели ряд обысков в рамках уголовного производства по факту завладения землями (незаконного их фактического использования), урожаем и другим имуществом государственных предприятий национальной академии аграрных наук, расположенных на территории Одесской области, а также умышленного уклонения от уплаты налогов.

По результатам проведенных следственных действий по месту жительства организаторов противоправной деятельности, в офисных помещениях, в помещениях с юридическими и фактическими адресами предприятий Одесской государственной опытной станции правоохранители изъяли черновую документацию, уставные документы предприятий, в том числе расположенных на территории Российской Федерации, и списки пайщиков земельных участков.

Следствием установлено, что сделка происходила через нецелевое использование земельных участков Одесской государственной опытной станции УААН.

Так, организаторы схемы, используя ряд подконтрольных частных предприятий, в сговоре с руководителями госпредприятий, значительно занижали объёмы выращенной сельхозпродукции в официальных документах госпредприятий, указывая на неурожай и прочее. Фактически собранный урожай фигуранты реализовывали по рыночной стоимости от имени частных подконтрольных предприятий или же вообще за наличные без отражения в отчётности и уплаты налогов.

Также правонарушители незаконно использовали удобрения, топливо и пр., закупленное госпредприятиями для собственных нужд, в деятельности своих частных предприятий.

В результате таких сделок злоумышленников предприятия УААН фактически убыточными, находятся в стадии банкротства, а прибыль от использования высоколиквидных земель не поступает в государственный бюджет и не уплачиваются соответствующие налоги.

Такими незаконными действиями государству нанесены убытки в сумме более 20 млн грн.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура отстаивает право государства на часть лесного массива урочища «Лебедевка» Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Пресс-служба Одесской областной прокуратуры