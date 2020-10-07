Самозахваченные земли по ул Говорова в Одессе суд вернул городу

Решением Приморского районного суда удовлетворён иск Одесской местной прокуратуры №3 об отмене государственной регистрации и освобождении незаконно захваченного земельного участка под размещение автомобильной стоянки по ул. Маршала Говорова в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что основанием для незаконной государственной регистрации стали документы на машиноместа, которые якобы расположены в жилом доме, однако прокуратурой установлено, что машиноместа расположены не в доме, а на самозахваченной земле жилой и общественной застройки.

«Эти земли принадлежат территориальной общине Одессы в лице Одесского городского совета, которая согласия на их отчуждение не предоставляла», — говорится в сообщении.

Кстати, общая площадь незаконно захваченных земельных участков для размещения 145 машиномест составляет 0,38 га.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года при содействии Одесской местной прокуратуры № 2 через суд восстановлено право собственности территориальной общины на земельный участок стоимостью почти 3,5 миллиона гривен и площадью 2,22 тысячи квадратных метров по ул. Выездной в Малиновском районе города.